Власти Киева обещают улучшить условия труда работников метрополитена и обеспечить жильем

Председатель КГГА Александр ПОПОВ пообещал существенное улучшение условий труда работников столичного метрополитена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, А.ПОПОВ встретился с трудовым коллективом КП «Киевский метрополитен» во время визита на структурное подразделение предприятия «Вагоноремонтный завод».

А.ПОПОВ подчеркнул важность улучшения условий труда и социальной защиты работников метро.

«В очень непростое время, в сложных экономических условиях вы выполняете очень важную работу для Киева и для всех киевлян, и выполняете ее на очень высоком уровне. Это тяжелая работа, и метрополитеновцы должны получать достойную заработную плату. Могу вас заверить, руководство города четко осознает, что перспективы метрополитена – это перспективы развития. А следовательно и существенного улучшения условий труда, и мы сделаем для этого все возможное», – сказал председатель КГГА.

Он дал поручение директору метрополитена в кратчайшие сроки подготовить проект социального пакета для работников, который бы в том числе предусматривал обеспечение жильем.

«В течение 2011 года мы стабилизировали экономику, и даже имеем рекордные результаты. Например, впервые за последний период развития столицы было введено в эксплуатацию 1 млн. 500 тыс. квадратных метров жилья. Это один из очень высоких показателей независимого Киева. У нас действительно есть все предпосылки и ресурсы уже в этом году приступить к строительству жилья для метрополитеновцев. А это, я думаю, может стать хорошим стимулом для эффективной работы предприятия и его коллектива», – отметил А.ПОПОВ.

Вместе с тем, председатель КГГА подчеркнул, что улучшение условий оплаты труда и социальной защиты работников метрополитена будет осуществляться не за счет повышения тарифов за проезд, ведь городские власти намерены твердо сохранить их на существующем уровне.

*** Киевский метрополитен насчитывает 50 станций с тремя пересадочными узлами, общая эксплуатационная длина трех действующих линий составляет 65,2 км. В настоящее время продолжаются работы по строительству участка Куреневско-Красноармейской линии в Голосеевском районе, так называемое метро на Теремки. В текущем году на этой линии метро планируется построить и ввести в эксплуатацию две станции - «Ипподром» и «Теремки».

Середнесписочная численность трудового коллектива метрополитена за 2011 год составляет 7 тыс. 770 работников. Среднемесячная заработная плата за 2011 год составляет 4 тыс. 441 грн.

В структуре предприятия функционируют электродепо: «Дарница», «Оболонь», «Харьковское», «Вагоноремонтный завод». Кроме того, в состав метрополитена входят следующие структурные подразделения: «Коммерческая служба», «Служба движения», «Служба сигнализации», «Служба информационных технологий и связи», «Эскалаторная служба», «Электромеханическая служба», «Служба колеи тоннельных сооружений и зданий», «Служба электроснабжения», «Служба материально-технического обеспечения», «Служба социального обеспечения», «Служба военизированной охраны», «Дирекция строительства метрополитена».

В будни среднесуточные перевозки пассажиров Киевского метрополитена - почти 1,8 млн. человек, а перевозка за 2011 год – 519 млн. пассажиров, в том числе 390,6 млн. платных и 129,4 млн. льготных категорий (около 25% от общего количества перевезенных пассажиров). В целом удельный вес перевозок Киевским метрополитеном в общем объеме перевозок всеми видами коммунального городского транспорта в 2011 году составил 55,7%.