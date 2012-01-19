ЮЖД с начала февраля запустит первый отечественный скоростной поезд локомотивной тяги

Южная железная дорога планирует с первой декады февраля запустить на маршруте Киев-Харьков первый отечественный скоростной межрегиональный поезд локомотивной тяги.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), поезд, испытания которого прошли 16 января, сформирован из электровоза ЧС-7 № 185 электровозного депо Харьков-«Октябрь», который прошел соответствующую модернизацию, и девяти опытных образцов вагонов, изготовленных Крюковским вагоностроительным заводом.

Поезд будет курсировать со скоростью 160 км/ч.

В составе поезда два вагона первого класса (по 64 места), два вагона первого класса с салоном для VIP-пассажиров (по 52 места плюс восемь мест для VIP-пассажиров), три вагона второго класса (по 94 места), один вагон второго класса, приспособленный для перевозки пассажиров в инвалидных колясках (82 места и два места для инвалидов), один вагон третьего класса (112 мест).

Общее количество мест в поезде - 726.

Справка УНИАН. Крюковский вагоностроительный завод в середине 2011 года получил заказ от «Укрзализныци» на изготовление двух межрегиональных поездов локомотивной тяги.

Кроме того, в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года, закупаются 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation.