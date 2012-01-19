Белорусская ж/д завершила первую очередь реконструкции здания вокзала Гродно

Минск. В конце декабря 2011 года была завершена первая очередь реконструкции здания железнодорожного вокзала станции Гродно в Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

При проведении реконструкции было обновлено административно-бытовое здание, в котором расположены администрация станции, комнаты отдыха для пассажиров, помещения различных вспомогательных служб.

«Была произведена частичная перепланировка всех трех этажей, в том числе на смену трех- и четырехместным комнатам отдыха пришли более комфортные комнаты, рассчитанные на одно и два места. Заменены системы водоснабжения, электроснабжения и др. Также произведена тепловая реабилитация здания – утеплен его фасад, заменены окна и двери. Современный вид зданию придает отделка фасада стеклокерамогранитной плиткой и подведенная к нему подсветка», - рассказали на БЖД.

Реконструкцию здания вокзала станции Гродно планируется полностью завершить в текущем году. В ходе второй очереди реконструкции будет обновлено само здание вокзала – помещения железнодорожных касс, зал ожидания, помещения таможенных и пограничных служб и другие объекты.

Справка УНИАН. Вокзальный комплекс станции Гродно – один из крупнейших на Белорусской железной дороге. Ежегодно с вокзала отправляется более 1 млн. пассажиров.