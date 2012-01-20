ДЖД изменяет маршрут следования поезда Луганск-Москва

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 22 января 2012 года изменяет маршрут следования скорого поезда №11/12 Луганск-Москва.

Как сообщает УНИАН дорога, время в пути сокращается в обоих направлениях.

По новому маршруту поезд будет следовать через станции Родаково, Коммунарск, Дебальцево, Артемовск-2, Красный Лиман, Харьков, Курск, Орел, Тула и прибывать на Курский вокзал Москвы.

Поезд №11/12 Луганск - Москва с 22 января будет курсировать ежедневно отправлением из Луганска в 17:39, прибытием в Москву в 16:15. Отправление из Москвы - в 19:51 каждый день, кроме четверга, прибытие в Луганск - в 14:15.

Справка УНИАН.Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).