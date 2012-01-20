Российский «Авиастар» произведет до 2020 года десять Ан-124 «Руслан» и десятки Ил-476

Москва. ЗАО "Авиастар-СП", один из крупнейших производителей авиационной техники в России и странах СНГ, планирует произвести до 2020 года порядка 10 новых самолетов Ан-124 «Руслан» и десятки грузовых Ил-476.

Об этом журналистам в Ульяновске сообщил вице-премьер-министр РФ по вопросам ВПК Дмитрий РОГОЗИН, передает РИА "Новости".

«Существует большой парк самолетов «Руслан», которые будут отремонтированы и модернизированы до 2020 года, а также построено до 10 новых самолетов», - сказал Д.РОГОЗИН при посещении сегодня «Авиастар-СП».

Кроме того он отметил, что на этом предприятии также до 2020 года планируется произвести несколько десятков грузовых Ил-476.

По словам Д.РОГОЗИНА, таким образом предприятие выходит на стабильное серийное производство самолетов и поставку их как для гражданской, так и для военной авиации. По его мнению, это позволит модернизировать производство предприятия и выйти на стабильное увеличение зарплат его работникам.

ЗАО «Авиастар-СП» производит среднемагистральный самолет Ту-204 различных модификаций, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт лайнеров Ан-124 «Руслан».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Сергей ИВАНОВ, который тогда занимал должность вице-премьера по ВПК (сейчас назначен главой администрации президента РФ) заявил газете «Известия» , что возобновление производства транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» произойдет не скоро и заказчикам придется ждать еще не один год.

«Что касается воспроизводства, то на сегодняшний день пока ничего не готово. Мы от этих планов не отказываемся, но говорим, что это займет длительный промежуток времени, поскольку сначала должны быть выполнены несколько условий», - сказал С.ИВАНОВ. Одно из них - получение твердого заказа, как минимум на 60 самолетов. Именно такой портфель заказов необходимо сформировать для окупаемости этого проекта, считает он.

По словам С.ИВАНОВА, стоимость каждой машины составляет не менее 300 млн. долл., что сужает круг потенциальных покупателей. «Пока нет такого заказа, разворачивать производство бессмысленно, - уверен он.

29 апреля 2011 г. посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ) заявил, что пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

16 августа в ходе авиасалона «МАКС-2011» заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

Также 16 августа президент «ОАК» России Михаил ПОГОСЯН сообщил, что Министерство обороны России намерено закупить 10 самолетов Ан-124 «Руслан».

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" - крупнейший серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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