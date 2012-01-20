Железные дороги Украины в декабре увеличили перевозки грузов на 20%

Железные дороги Украины в декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 19,7% по сравнению с декабрем 2010 года — до 41,23 млн. тонн.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, в частности, в декабре 2011 года во внутреннем сообщении объемы перевозок выросли на 4,46% по сравнению с декабрем 2010 года — до 20,97 млн. тонн, объем экспортных перевозок вырос на 22,53% - до 12,94 млн. тонн, объем импортных перевозок увеличился на 13,48% - до 3,2 млн. тонн, объем транзита уменьшился на 0,21% - до 4,15 млн. тонн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года, по данным Госстата, увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.

В 2011 году Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) закупила 460 новых грузовых полувагонов производства Крюковского вагоностроительного завода.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.