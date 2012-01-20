НКРСИ создаст консультативные и совещательные органы

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), принято решение о создании консультативных и совещательных органов НКРСИ: Научно-технического совета, Научно-экспертного совета и Общественного совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ. Такое решение принято в соответствии с Положением о НКРСИ, утвержденном Указом Президента Украины, и Регламентом Комиссии, с целью обеспечения эффективной работы НКРСИ и привлечения институтов гражданского общества к проведению регулярных консультаций относительно регуляции сферы инфокоммуникаций.

Деятельность консультативных и совещательных органов Комиссия видит в обеспечении эффективного диалога с представителями бизнес-кругов, пользователями услуг, общественными объединениями, научными работниками, средствами массовой информации и т.р., и внедрение действенной обратной связи.

Согласно сообщению, в состав Научно-экспертного совета и Научно-технического совета НКРСИ войдут ученые, эксперты, консультанты и представители общественности и др.

Комиссия приняла решение обратиться к председателю Общественного совета при ранее действовавшем в отрасли связи регуляторе - Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, Андрею ДРОНЮКУ, с предложением относительно формирования инициативной группы по созданию Общественного совета при НКРСИ.

Как собщал УНИАН,23 ноября 2011 года Президент Украины принял решение о ликвидации НКРС (Указа Президента Украины от 23 ноября 2011 г. № 1065/1065) и образован новый орган регулирования в отрасли связи – НКРСИ (Указ Президента Украины №1067/2011 от 23 ноября 2011 года).