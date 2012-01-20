В доменном пространстве .UA сегодня были удалены 9% кириллических доменов

В доменном пространстве .UA сегодня были удалены 9%, или 1715 кириллических доменов.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Хостмастер».

Причина удаления - регистранты доменов не продлили их регистрацию.

Все указанные доменные имена были зарегистрированы 21 декабря 2010 года сроком на 1 год. По истечении указанного периода они были переведены в "замороженное" состояние. В этом состоянии домены не работают, однако регистрант сохраняет на протяжении 30 суток преимущественное право на продление регистрации.

Наибольшее количество доменных имен удалено в публичных доменах com.ua (1324 штук, или 12% от их общего количества) и в домене kiev.ua (391, или 10%).

Возможность зарегистрировать доменные имена на родном языке появилась в доменах com.ua и kiev.ua в октябре 2010 года. Первоначально регистрация была разрешена только для владельцев торговых марок. С 21 декабря была открыта свободная регистрация доменов для всех желающих, и в этот день были зарегистрированы более трех тысяч кириллических доменов.

Всего в домене .UA зарегистрированы 625 тыс. доменных имен, из которых 4% - кириллических.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

«Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.