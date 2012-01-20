Количество пользователей Интернет в мире выросло до 2,1 млрд. человек

Количество пользователей Интернет в мире увеличилось в 2011 году до 2,1 млрд.чел.

Об этом говорится в результатах исследования компании Royal Pingdom, опубликованных на сайте компании.

Согласно исследованию компании, в 2010 году (по состоянию на июнь 2010 года) число пользователей Интернет в мире составляло 1,97 млрд. чел.

Наиболее обширная аудитория Интернет находится в азиатском регионе – число пользователей Интернет по итогам 2011 года составило здесь более 922 млн., или 44% от общего числа пользователей Интернет в мире. Более 476 млн. пользователей Интернет (23% от общего числа пользователей Интернет в мире) насчитывается в европейских странах, 271 млн. (13%) – в Северной Америке, 216 млн. (10%) – в Южной Америке, и почти 119 млн. (6%) – в Африке.

При этом лидером по числу пользователей Интернет среди отдельных стран является Китай, где их число составляет более 485 миллионов человек.

Число веб-сайтов в Интернете на конец 2011 года составляло более 555 миллионов, при этом количество сайтов в 2011 году выросло на 300 млн.

Среди социальных сетей лидером в 2011 году по числу пользователей был Facebook с более чем 800 млн. пользователей, при этом в 2011 году в сети появилось 200 млн. новых пользователей. Число зарегистрированных аккаунтов в сети Twitter по итогам 2011 года составило 225 млн. чел.

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Как сообщал УНИАН, количество абонентов Интернет в Украине в 3 квартале 2011 года по данным Госстата по итогам 3 квартала 2011 года составило почти 3,82 млн.чел., по данным iKS-Consulting – 5,6 млн.чел.