Грузовые перевозки в полувагонах подорожают на 30%

Перевозки грузов в полувагонах в ходе реорганизации системы грузовых перевозок в Украине подорожают на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола о перспективах экспорта зерна и продуктов его переработки в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) сообщил заместитель начальника главного управления перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Петр ЛЫМАРЧУК. «Перевозка в собственном подвижном составе дороже, чем в инвентарном. Вагоны переводятся в собственность государственных компаний. По тарифам — то, что будет перевозиться в полувагонах, коэффициент составит 1,3 пока на первом этапе», - сказал он.

В то же время, по словам П.ЛЫМАРЧУКА, на сегодняшний день тариф на перевозки зерна не изменился.

«По зерновозам пока ничего, нет изменений», - сказал он.

П.ЛЫМАРЧУК не сообщил об изменениях в других тарифах на перевозки грузов.

Он также отметил, что реорганизация системы грузовых перевозок по железной дороге предусматривает передачу вагонов в собственность созданным государственным грузовым компаниям.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира КЛИМЕНКО, на сегодняшний день железные дороги подняли тарифы на перевозку муки на 30% - до 80 долларов за 1 тонну.

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.