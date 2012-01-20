Крупные грузоотправители могут решить проблему дефицита вагонов – УЗ

Крупные грузоотправители могут решить проблему дефицита грузовых вагонов-зерновозов путем инвестирования в создание собственных вагонных парков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель начальника Главного управления перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Петр ЛЫМАРЧУК в ходе круглого стола о перспективах экспорта зерна и продуктов его переработки в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

«Настала необходимость подключить частный капитал к приобретению зерновозов. Если вы хотите быть более самостоятельными, почему бы не купить (грузовые вагоны - УНИАН), почему надеяться только на «Укрзализныцю», - сказал он.

Комментируя заявления Украинской зерновой ассоциации о преференциях отдельным компаниям в перевозках зерна, П.ЛЫМАРЧУК отметил, что "Укрзализныця" не создает преференций грузоотправителям, обеспечивая все поданные вовремя заявки в равной степени, поэтому заявления операторов рынка о преференциях отдельным компаниям являются проявлением конкурентной борьбы на рынке зерна.

В частности, по слова П.ЛЫМАРЧУКА, приказ о подаче вагонов компании «Хлеб Инвестбуд» был вызван необходимостью в оперативном порядке догрузить судовую партию.

«Мы дали оперативный приказ, чтобы догрузить судовые партии, теперь мы будем вынуждены отменить его, и никому не будем давать. Мы будем всем отказывать, потому что это трактуется как преференции и завтра придут другие компании и пожалуются на операторов, которые могут догрузить грузовую партию. Это проблема конкуренции между трейдерами», - сказал он.

В то же время, П.ЛЫМАРЧУК отметил, что своевременность загрузки зависит от своевременности подачи заявок на вагоны.

В частности, по его словам, трейдеры подают заявки на зерновозы по мере закупок зерна, не планируя объемов закупки заранее.

Напомним, что Украинская зерновая ассоциация (УЗА) заявила, что "Укрзализныця" не выполняет заявки по подаче зерновозов, при этом предоставляя некоторым компаниям приоритетное право на подачу зерновозов по дополнительным заявкам. В частности, согласно оперативному приказу №35, вагоны должны выделяться в первую очередь компании «Хлеб Инвестбуд».