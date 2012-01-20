«Альтком» завершил строительство терминала международного аэропорта «Донецк»

Группа «Альтком» в рамках реконструкции аэродромного комплекса КП «Международный аэропорт «Донецк» завершила строительство терминала пропускной способностью до 3 тыс. человек в час.

Как говорится в сообщении компании, переданном УНИАН, в здании нового терминала началось обучение персонала и пусконаладочные работы на технологическом оборудовании.

“Строительные работы в основных зонах терминала завершены”, - отметил заместитель директора по производству компании «Альтком» Сергей КУПРИН.

По его словам, основные службы эксплуатации аэропорта начали обучение в новом здании терминала.

«В начале февраля 2012 г. немецкими специалистами компании ORAT начнется тестирование аэропорта в комплексе с основным обучением персонала на полностью смонтированном и отлаженном оборудовании», - сказал С.КУПРИН.

Справка УНИАН. Проект реконструкции коммунального предприятия «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство взлетно-посадочной полосы,

перронов, аэродромно-диспетчерской вышки, а также возведение нового терминала и реконструкцию старого.

В комплекс нового терминала входит эстакада, многоуровневый паркинг и автостанция.

Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году. Учредителями группы являются Александр ТЕСЛЕНКО и Сергей ПАВЛИЧЕВ. Компания занимается добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, проектированием, промышленным и гражданским строительством, а также строительством автодорог. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком».

Кроме реконструкции международного аэропорта «Донецк», ФПГ «Альтком» также ведет работы по реконструкции ВПП аэропорта «Львов».