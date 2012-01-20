«Борисполь» снял все ограничения на прием-отправку воздушных судов
18:03, 20 января 2012Транспорт/Связь
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Международный аэропорт «Борисполь» снял все ограничения на прием-отправку воздушных судов, введенные из-за неблагоприятных погодных условий.
Как говорится в сообщении аэропорта, с 14.30 по киевскому времени были сняты ограничения на отправление воздушных судов, с 16.08 отменены ограничения на прием всех видов воздушных судов.
На данный момент действуют обе взлетно-посадочные полосы. Коэффициент сцепления поддерживается в пределах нормы.
На аэродроме аэропорта продолжается уборка снега со взлетно-посадочных полос, перронов, подъездных путей, расчищаются огни светосигнального оборудования, осуществляется антиобледенительная обработка взлетно-посадочных полос.
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