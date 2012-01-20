Международный аэропорт «Борисполь» снял все ограничения на прием-отправку воздушных судов, введенные из-за неблагоприятных погодных условий.

Как говорится в сообщении аэропорта, с 14.30 по киевскому времени были сняты ограничения на отправление воздушных судов, с 16.08 отменены ограничения на прием всех видов воздушных судов.

На данный момент действуют обе взлетно-посадочные полосы. Коэффициент сцепления поддерживается в пределах нормы.

На аэродроме аэропорта продолжается уборка снега со взлетно-посадочных полос, перронов, подъездных путей, расчищаются огни светосигнального оборудования, осуществляется антиобледенительная обработка взлетно-посадочных полос.