МАУ открывает маршруты из Киева в Марсель, Лион и Ниццу

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с середины января 2012 года в рамках расширения код-шерингового соглашения о совместной эксплуатации воздушных линий с авиакомпанией Air France открывает рейсы из Киева до Марселя, Лиона и Ниццы (Франция).

Как говорится в сообщении компании, стоимость перелета в оба конца в эконом-классе с учетом всех сборов составляет на рейсе Киев – Лион 407 долларов, Киев – Марсель - 402 доллара и Киев – Ницца - 380 долларов.

В настоящее время МАУ имеет код-шеринговые договора с 16 авиакомпаниями.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот МАУ состоит из 23 самолетов: 20 самолетов «Боинг 737», 1 самолета «Фоккер-50» и 2 региональных самолетов Ан-148.

Авиакомпания соединяет Украину с более чем 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.