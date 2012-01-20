В Минск из Швейцарии прибыл третий электропоезд для региональных линий БЖД

Минск. Третий электропоезд для региональных линий (ЭПр) проходит предэксплутационную подготовку в моторвагонном депо Минск. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба БЖД.

«На сегодняшний день специалисты выполняют настройку систем диагностики, безопасности, проверяют электрооборудование и проводят другие работы», - пояснили на БЖД.

Как отметили в пресс-службе БЖД, в Бусснанге (Швейцария) готовится к заводской приемке четвертый ЭПр для Белорусской железной дороги. Планируется, что она состоится в начале февраля.

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Справка УНИАН. Белорусская железная дорога заключила контракт с компанией «Stadler Bussnang AG» на изготовление 10 современных электропоездов для нового формата пассажирских перевозок. 6 моторвагоных составов уже доставлено в Беларусь. В первом полугодии 2012 года прибудут остальные 4 электропоезда: 3 – для городских линий и 1 – для региональных.