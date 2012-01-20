Столичных автоперевозчиков будут проверять ежедневно до 1 мая

Деятельность автомобильных перевозчиков, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров со стихийных остановок, будет проверяться ежедневно - до 1 мая 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, при этом особое внимание будет уделяться контролю автоперевозчиков Киева на одесском направлении на автостанции «Южная» и на прилегающих станциях метро.

Такое решение было принято по результатам заседания межведомственного совещания по урегулированию ситуации по вопросам стихийных мест отправления автобусов и нелегальным перевозкам в Киеве, которое состоялось в Мининфраструктуры при участии представителей министерства, Генпрокуратуры, МВД, Госавтоинспекции, Государственной налоговой службы, Киевской облгосадминистрации и Киевской горгосадминистрации, Киевской территориальной госинспекции труда.