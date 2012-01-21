Работу комиссии по расследованию Смоленской трагедии не будут возобновлять

Варшава. Глава правительства Польши Дональд ТУСК решил не возобновлять работу гражданской комиссии по расследованию причин Смоленской авиакатастрофы из-за обнародования в начале этой недели новых записей из кабины пилотов самолета Ту-154.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Польши, об этом сообщил пресс-секретарь правительства Павел ГРАСЬ после встречи Д.ТУСКА с членами комиссии, которая больше года изучала причины этой авиакатастрофы.

"По единому мнению всех участников встречи, сегодня нет никаких оснований для того, чтобы возобновлять работу комиссии МИЛЛЕРА (бывшего министра внутренних дел МВД Польши)", - сказал П.ГРАСЬ.

По словам пресс-секретаря, стенограмма разговоров в кабине пилотов, которую подготовил Краковский институт судебных экспертиз, не ставит под сомнение причины и обстоятельства Смоленской авиакатастрофы, унесшей жизни почти сотни польских высокопоставленных должностных лиц во главе с Президентом Лехом Качинским.

"Инструменты, которые имеет в своем распоряжении Центральная криминалистическая лаборатория (которая также проводила расшифровку записей разговоров в кабине пилотов из «черного ящика» Ту-154 - УНИАН), немного отличаются от того, что имеет Краковский институт, и собственно, из-за этого могут возникать разногласия (в расшифровках)", - сказал П.ГРАСЬ.

Он сказал, что экспертизы дополняют друг друга, отметив, что для главы правительства самым главным было мнение членов комиссии.

Как сообщал УНИАН, представители крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" в начале этой недели заявили о необходимости возобновить расследование причин Смоленской авиакатастрофы после того, как военная прокуратура предоставила расшифровки разговоров в кабине пилотов, подготовленные Краковским институтом судебных экспертиз.

Эксперты института, которые расшифровывали записи "черного ящика" Ту-154, не нашли подтверждений, что в кабине пилотов находился генерал Анджей Блазик, которого МАК обвинил в давлении на пилотов, чтобы они посадили самолет "любой ценой".

В конце июля 2011 года польская правительственная комиссия в своем окончательном отчете назвала главной причиной Смоленской катастрофы, в результате которой в 2010 году погибли 96 граждан Польши, в том числе Президент Лех Качинский, ошибки пилотов, которые в конечной фазе полета пользовались радио, а не барометрическим высотомером, и пытались отойти на второй круг в автоматическом режиме, что было невозможно в Смоленске из-за отсутствия системы ILS.