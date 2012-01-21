В центре Риги столкнулись автомобили президента и спикера сейма

В центре Риги столкнулись автомобили президента Латвии Андриса БЕРЗИНЬША и спикера сейма Солвиты АБОЛТИНИ, передает "Лента.ру" со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел возле памятника Свободы, куда главы государства и парламента прибыли, чтобы возложить цветы в честь возведения баррикад в 1991 году. По одним данным, в момент столкновения и А.БЕРЗИНЬШ, и С.АБОЛТИНИ уже вышли из машин, по другим - спикер еще оставалась в автомобиле.

Политики не пострадали, однако их машины получили повреждения. В частности, у автомобиля спикера поврежден бампер, его пришлось отправить в ремонт.

После ДТП был составлен протокол согласия, порядок выплаты страховых сумм выяснится в ближайшее время. В ДТП виноват представитель Военной полиции, автомобиль которого задел машину С.АБОЛТИНИ.

Последняя авария с участием высших должностных лиц в Латвии произошла в 2008 году. Тогда служебный автомобиль Иварса ГОДМАНИСА, который был в то время премьер-министром, столкнулся с пассажирским микроавтобусом.