В центре Киева 22 января будет ограничено движение транспорта

В связи с мероприятиями по случаю Дня Соборности Украины практически на всех улицах в центре столицы 21 и 22 января будет временно ограничено движение автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ ГУ МВД г. Киев.

Накануне праздника, 21 января, с 18:00 до 22 января 22:00 будет запрещена парковка транспорта:

по ул. Владимирской (от ул. Л.Толстого до бул. Т.Шевченко, от бул. Т.Шевченко до ул. Б.Хмельницкого); по бул. Т.Шевченко до ул. Терещенковская; по ул. Б.Васильковской (от ул. Тельмана до ул. Щорса); по ул. Тельмана (от ул. Б.Васильковская до ул. Предславинская); по ул. Б.Васильковской, 103 (стоянка возле Национального Дворца Украина); заезд на пл. Софийскую с пер. Рыльского; по ул. Владимирской до пл. Софийской; пл. Михайловская до ул. Трехсвятительская; пл. Бессарабская; Майдан Незалежности; пл. Европейская; от ул. Институтской до ул. Ольгинской; от ул. Крещатик до ул. Институтской.

На Софийской площади и прилегающих к ней улицах с 11:00 до 17:00 запланированы мероприятия одной из политических партий. Подана заявка об участии более 10 тысяч граждан.

Начальник Госавтоинспекции Киева Анатолий КУРИННОЙ советует киевлянам и гостям города ограничить свои поездки на автотранспорте в центральную часть города, поскольку проведение многочисленных массовых мероприятий не позволит автомобилистам воспользоваться улицами в центре. Руководитель ГАИ также просит водителей не оставлять свои транспортные средства с нарушением правил парковки. «А в целом, все участники дорожного движения должны быть предельно внимательными, неуклонно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и прежде всего временно установленных. К тому же в дорожное движение свои коррективы внесла непогода, и это безусловно также нужно учитывать», - подчеркнули в Управлении ГАИ ГУ МВД Киева.