Власти Южного Судана освободили арестованный экипаж Ан-32, в составе которого украинец

Освобожден арестованный в конце декабря в Южном Судане экипаж самолета Ан-32, в составе которого находится один украинец,.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил первый секретарь Посольства РФ в Республике Судан Юрий ВИДАКАС.

По данным дипломата, в воскресенье вечером летчики прибыли в столицы Судана Хартум.

По словам Ю.ВИДАКАСА, власти Южного Судана отпустили весь экипаж на свободу, так и не дав официальных разъяснений по поводу его задержания. Сейчас все члены экипажа находятся в Хартуме, они чувствуют себя нормально.

Вопрос о том, останется ли экипаж работать в Судане, будет решаться позже руководством авиакомпании.

Тем временем, как сообщил РИА «Новости» спецпредставитель Президента РФ по сотрудничеству со странами Африки Михаил МАРГЕЛОВ, "летчики не намерены покидать страну и продолжат работу в авиакомпании "Тарко-Эйр".

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2011 г. в Республике Южный Судан (Сарджас, штат Единство) был задержан самолет Ан-32, принадлежащий суданской компании и выполнявший полет по маршруту Хартум - Сарджас - Эль-Феллуджа - Эль-Обейд - Хартум в интересах суданской компании «Уайт Найл Петролеум», которая осуществляет разработку нефтяных месторождений в штатах Джонглей и Верхний Нил (Южный Судан).

Экипаж был задержан представителями местных спецслужб и доставлен в военный лагерь в трех километрах от аэропорта. По данным МИД Украины, самолет был задержан с целью проверки груза.

В состав экипажа входят граждане Украины, Российской Федерации, Узбекистана, Армении и Судана.