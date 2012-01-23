ПЖД в 2011 г. увеличила пассажироперевозки в дальнем сообщении на 1,8%

Приднепровская железная дорога в 2011 г. увеличила относительно 2010 г. объемы пассажирских перевозок в дальнем сообщении на 1,8% - до 9,842 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За этот период в билетных кассах магистрали пассажиры оформили более 9,666 млн. билетов, что на 175 тыс. больше, чем в 2010 г.

В 2011 г. через сеть Интернет пассажиры заказали 123,3 тыс. проездных документов - на 106, 4 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2011 г. пассажиры Приднепровской ж/д оформили свыше 9,459 млн. билетов для взрослых (на 130 тыс. больше, чем в 2010 г.) и 382,2 тыс. детских билетов (на 45 тыс. больше).

Самыми популярными направлениями путешествий пассажиров ПЖД в прошлом году были Киев, Львов и Крым.