Белорусская ж/д увеличила грузоперевозки в рамках ТС почти на 16,6%

Минск. В 2011 году по белорусской магистрали в рамках Таможенного союза было перевезено 62 млн. тонн грузов, что превысило уровень 2010 года на 16,6%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба БЖД.

«Объемы перевозок грузов на экспорт в Россию и Казахстан увеличились на 32,3% к уровню 2010 года. Транзит грузов по Белорусской железной дороге в сообщении со странами-участницами ТС возрос в прошлом году на 11,7%», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, как отметили на БЖД, в 2011 году с участием железных дорог Беларуси, России и Казахстана успешно развивались и контейнерные перевозки: по белорусской магистрали контейнерными поездами было перевезено более 164 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), или 106,3% к уровню 2010 года. Наряду с уже курсировавшими поездами («Пежо-Ситроен», «Фольксваген-РУС», «Восточный ветер», «Казахстанский вектор», «Монгольский вектор»), в 2011 году были организованы перевозки грузов контейнерными поездами по ряду новых маршрутов: из Чунцин (Китай) в Дуйсбург (Германия), из Западной Европы в Москву и Нижний Новгород.