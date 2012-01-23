Железные дороги в 2011 г. отремонтировали 30,5 тыс. грузовых вагонов

Железные дороги Украины в 2011 году разными видами ремонта отремонтировали 30,489 тыс. грузовых вагонов.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), в частности, деповским ремонтом отремонтировано 29,196 тыс. грузовых вагонов инвентарного парка, в том числе универсальных полувагонов - 18,374 тыс., хоппер-зерновозов - 4,028 тыс., крытых вагонов - 2,412 тыс., хоппер-цементовозов - 1,048 тыс., цистерн - 1, 341 тыс., транспортеров - 69 и вагонов других типов - 1,924 тыс.

Средняя себестоимость деповского ремонта одного вагона составляет около 22,2 тыс. грн.

Кроме того, деповским ремонтом отремонтировано 1 903 вагона, которые находятся на балансе предприятий, подчиненных "Укрзализныце", в частности, 1,398 тыс. фитинговых платформ собственности ГП УГЦТС «Лиски», 244 вагона собственности ГП «Укрспецвагон», 183 хоппер-дозаторы и 78 думпкаров, находящихся в собственности предприятий путевого хозяйства железных дорог.

Капитальным ремонтом в вагонных депо железных дорог отремонтировано 1,293 тыс. грузовых вагонов инвентарного парка, 50 крытых вагонов, 470 полувагонов, 749 цистерн, 14 транспортеров и 10 вагонов других типов. Средняя себестоимость капитального ремонта одного вагона составляет около 83,7 тыс. грн.

Кроме этого, капитальным ремонтом отремонтировано 506 вагонов, находящихся на балансе предприятий, подчиненных "Укрзализныце", в том числе 142 думпкара и 231 хоппер-дозатор предприятий путевого хозяйства, 130 вагонов собственности ГП «Укрспецвагон», три фитинговые платформы собственности ГП УГЦТС «Лиски».

Справка УНИАН. В 2010 году «Укрзализныця» отремонтировала более 36 тыс. грузовых вагонов инвентарного парка.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

В настоящее время проходит реорганизация грузовых перевозок, которая предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.