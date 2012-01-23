Продажи ж/д билетов через Интернет в 2011 году выросли в 5 раз

Продажи железнодорожных билетов через автоматизированную систему бронирования и продажи через сеть Интернет (АСС «е-Квиток») в Украине в 2011 году выросли в 5,2 раза по сравнению с 2010 годом - до 639,9 тыс. билетов.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), по итогам 2010 года через АСС «е-Квиток» пассажиры купили 132,5 тыс. билетов, в 20009 год - 83,5 тыс. билетов.

Всего с начала внедрения услуги было приобретено около 950 тыс. билетов.

Справка УНИАН. Автоматизированная система бронирования и продажи железнодорожных билетов через сеть Интернет (АСС «е-Квиток») работает с 2009 года и обеспечивает получение справочной информации о наличии свободных мест в поезде и стоимость проезда, время отправления со станции, маршрут, календарь курсирования поезда, а также заказ мест с последующим выкупом проездных документов в билетной кассе и покупку проездных документов.