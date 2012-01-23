Кабмин намерен урегулировать деятельность портов

Верховная Рада Украины зарегистрировала проект закона «О морских портах Украины», представленный Кабинетом министров, который определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности в морских портах.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №9712, анализ процессов, происходящих в портовой отрасли в последние годы, свидетельствует о стагнации процессов инвестирования в объекты портовой инфраструктуры. При этом риски инвестирования связаны, в первую очередь, с устаревшей нормативной базой которая, фактически, отражает советскую модель функционирования портов.

Законопроект предусматривает, в частности, создание равных условий и обеспечение конкуренции среди субъектов хозяйствования, производящих одинаковую продукцию в пределах территории и акватории морского порта, разграничение функций обеспечения безопасности мореплавания и надзора (контроля) за безопасностью, недопущение дискриминации в доступе к объектам портовой инфраструктуры порта общего пользования.

«На сегодняшний день Украина является единственным государством на постсоветском пространстве, где не состоялись реформы в портовой отрасли», - говорится в пояснительной записке.

Проект закона согласован без замечаний Минэкономразвития, Минфином, Минприроды, Госводагенством, Госземагенством, Минагропродом и Минюстом.

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