Рассмотрение жалобы авиакомпании «Сибирь» перенесено. Цена вопроса - 15,5 млн.долл.

Киевский апелляционный хозяйственный суд перенес на 6 февраля рассмотрение жалобы российской авиакомпании «Сибирь» на решение Хозяйственного суда Киева, который отказался обязать Министерство обороны Украины и Государственное казначейство Украины возместить 15,5 млн. долларов как компенсацию за нанесенный авиакомпании убытки в связи с авиакатастрофой самолета ТУ-154 в 2001 году, вероятно сбитого ракетой во время учений в 2001 году над Черным морем.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил сегодня председательствующий в коллегии судей по этому делу Вячеслав ЗЕЛЕНИН.

Такое решение было принято в связи с тем, что на судебное заседание не явился представитель Госказначейства, которое является одним из ответчиков по данному делу.

Следующее судебное заседание начнется 6 февраля в 10.00.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, потерпел катастрофу в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (РФ) установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму, поскольку украинские военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью.

Украина через некоторое время после трагедии, не ожидая результатов расследования, выплатила семьям погибших моральную компенсацию в размере 200 тыс. долларов на каждого погибшего.

В 2004 году авиакомпания "Сибирь" подала иск в Хозяйственный суд Киева к Минобороны и Госказначейству Украины, в котором требовала взыскать из них свыше 15 млн. долларов.

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Представители авиакомпании «Сибирь» просят Киевский апелляционный хозяйственный суд вытребовать у Генеральной прокуратуры Украины результаты экспертиз относительно причин катастрофы самолета ТУ-154 в Черном море в 2001 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель авиакомпании Александра ПАВЛЕНКО заявила сегодня во время рассмотрения жалобы авиакомпании «Сибирь» относительно возмещения ей 15,5 млн. долларов ущерба в связи с авиакатастрофой самолета ТУ-154 в 2001 году.

В частности, во время судебного заседания она подала на рассмотрение суда два ходатайства с требованием вытребовать у Генпрокуратуры Украины копии результатов экспертиз относительно причин катастрофы самолета ТУ-154, а также информацию о том, какие именно обломки самолета были исследованы во время экспертизы, проводимой в 2010 году.

На заседании суда представители авиакомпании «Сибирь» отметили, что они хотят получить от Генеральной прокуратуры Украины перечень обломков самолета ТУ-154.

«Эти ходатайства направлены на получение дополнительной доказательной базы. В первой инстанции мы пытались получить очень важные доказательства от Генеральной прокуратуры относительно объемов обломков самолета, которые находятся на территории Украины и фактически по которым Украина проводила в 2010 году экспертизу, и по которым вынесла выводы по поводу того, что Украина не поражала боевой ракетой российский самолет», - сказала А.ПАВЛЕНКО журналистам.

Она отметила, что именно эти доказательства являются очень важными, и поэтому авиакомпания повторно поднимает данный вопрос.

«Мы бы хотели получить информацию по поводу того, что на 2010 год, когда экспертизы проводились в Украине, какими именно обломками владела Генеральная прокуратура, какой объем был предоставлен экспертам для исследования. Поскольку нас не устраивают доказательства с 2001 года, нас интересует то, что было в 2010 году», - сказала А.ПАВЛЕНКО.

Также она отметила, что по делу есть несколько документов и, в первую очередь, это материалы российского Межгосударственного авиационного комитета, который после аварии установил окончательную ее причину.

«Этот вывод был подписан, в том числе Украиной, он был признан, его причины были также признаны Украиной. Никогда не опровергались. И только в данном судебном споре Украина занимает позицию, что она не была причиной поражения самолета ракетой», - добавила А.ПАВЛЕНКО.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Украины Андрей КОЗЛОВ отметил, что авиакомпания «Сибирь» очень давно поднимает вопрос относительно экспертизы обломков самолета. «Противоположная сторона делала заявления о том, что даже на время проведения экспертиз - и это звучало на судебном заседании - эти обломки не находились на территории Украины», - сказал он.

А.КОЗЛОВ также отметил, что представители Минобороны получили от Генеральной прокуратуры ответ, который содержал акты приема-передачи и, в частности, информацию о том, что от российской Генеральной прокуратуры Украиной в свое время были получены 404 обломка самолета.

В частности, позже в Минобороны отмечали, что они имеют исключительно эти обломки.

«И, собственно, следующие эксперты, которые проводили судебную экспертизу, говорили, что они исследовали именно эти 404 обломка в отчете. Чего от нас хотят по поводу этих обломков - я не знаю. Тем более, что сами обломки не несут идентифицирующих признаков, нет ни одного обломка внешней обшивки», - сказал А.КОЗЛОВ.

Также он отметил, что говорить о том, что выводы Минобороны базировались исключительно на результатах украинской экспертизы, несправедливо и не отвечает действительности, а материалы Межгосударственного авиационного комитета содержат разные противоречия.