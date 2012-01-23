Абоненты ВОЛИ будут смотреть все матчи Евро-2012 в цифровом и в HD-формате

Компания ВОЛЯ получила права на эксклюзивную ретрансляцию в своих кабельных сетях HD-версии телеканала «Футбол», который медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» планирует запустить специально к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

«Таким образом, абоненты ВОЛИ получили уникальную возможность смотреть прямые трансляции всех матчей чемпионата Европы и в цифровом, и в HD-качестве», - подчеркнула она.

Согласно подписанному двумя компаниями меморандуму в пакетах ВОЛИ также будет продлена ретрансляция каналов «Футбол» и «Футбол+». При этом телеканал «Футбол» является официальным бродкастером чемпионата Европы 2012 года по футболу и покажет все матчи в прямой трансляции.

По данным директора телеканалов «Футбол» и «Футбол+»Александра ДЕНИСОВА, старт HD-версии телеканала «Футбол» запланирован на начало Евро-2012. После окончания чемпионата на HD-канале можно будет смотреть все ведущие европейские чемпионаты, которые сейчас транслируются на канале «Футбол+».

По словам генерального директора ООО «Медиа Группа Украина» Федора ОГАРКОВА, в медиагруппе «постарались сделать все возможное», чтобы футбольные болельщики увидели все матчи Евро-2012 в лучшем качестве на всей территории Украины. Он сообщил, что в результате покупки сублицензии канал «Украина» покажет 15 матчей и финальный поединок, а канал «Футбол» – все матчи в цифровом качестве.

Как отметил генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ, компания обеспечила всем своим клиентам «уникальную возможность насладиться самой качественной и четкой футбольной картинкой» при просмотре не только всех матчей Евро-2012, но и других ведущих европейских футбольных чемпионатов. По его мнению, это не только важная новость для абонентов компании ВОЛЯ, но и, «без преувеличения, стратегическое событие для имиджа Украины» как страны, которая принимает множество иностранных гостей и теперь «может предложить разнообразный телевизионный продукт в наилучшем HD-качестве».

HD-версия канала «Футбол» будет доступна на постоянной основе в пакете «ВОЛЯ HD».

Справка УНИАН. Группа компаний ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

ООО «Медиа Группа Украина» – медиа-холдинг, созданный в 2010 году на базе телеканала «Украина». Объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», спортивные каналы «Футбол» и «Футбол+», региональный канал «Донбасс», сейлз-хаус «Медиапартнерство», интернет-холдинг «Диджитал Венчерз», продакшн-компанию «Теле Про». 99,999% акций компании принадлежит группе «Систем Кэпитал Менеджмент».

Телеканал «Футбол» – первый в Украине специализированный канал, посвященный исключительно футболу, официальный бродкастер чемпионата Европы по футболу UEFA Euro 2012. По итогам 2011 года «Футбол» занимает 12-е место в ТОПе телеканалов, вещающих в Украине. Телеканал «Футбол+» транслирует национальные первенства Англии, Германии, Бразилии, а также поединки с участием легендарных клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария», «Фламенго» и многих других.