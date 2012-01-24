«Викинг» в 2011 году увеличил перевозку контейнеров на 30,5% - до 58,6 тыс.контейнеров

Минск.В 2011 году в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг» по маршруту Ильичевск/Одесса–Минск (Колядичи)–Драугисте (порт Клайпеда) проследовало 58,6 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, сообщили УНИАН в пресс-службе БЖД. Это превысило уровень 2010 года на 30,5%.

При этом объем перевозок грузов по Белорусской железной дороге в сообщении с Литвой увеличился в 2011 году на 23,8%.

«В прошлом году объем перевозок грузов по Белорусской железной дороге в сообщении с Литвой увеличился на 23,8% к уровню 2010 года. В том числе, вывоз грузов в Литву возрос по сравнению с 2010 годом на 45,9% и в 12 раз превысил объемы ввоза», - говорится в сообщении пресс-службы БЖД.

В том числе по итогам прошлого года увеличился объем вывоза химических и минеральных удобрений на 33,2% к уровню 2010 года, нефти и нефтепродуктов – на 98,6%, соли – более чем в 2 раза, леса – на 73,8%, строительных грузов – на 33,9%, торфа – на 2,7%.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.