В Беларуси отменена льгота по НДС на ввоз автомобилей для юрлиц

Минск . В Беларуси со вторника, 24 января, отменяется льгота по налогу на добавленную стоимость при ввозе и реализации ввезенных транспортных средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в коммерческих целях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в Указе Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО от 17 января 2012 года №36, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Так, Указом отменяется действовавший порядок определения налоговой базы по НДС. Если ранее налогооблагаемая база представляла собой разницу между ценой реализации и ценой приобретения автомобиля, то сейчас НДС будет рассчитываться с полной стоимости иномарки.

Прежний порядок определения налоговой базы НДС сохранится лишь при реализации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями транспортных средств, приобретенных у физических лиц на территории Беларуси. Это позволит поддержать интерес автодилеров к развитию схемы трейд-ин (покупки подержанного автомобиля в зачет новой иномарки).

Справка УНИАН. Отмена льготы для юрлиц по НДС на иномарки, по мнению Минфина Беларуси, позволит установить порядок реализации автомобилей, аналогичный тому, что сегодня действует в России и Казахстане. То есть в Беларуси рассчитывают создать равные условия ввоза и реализации легковых автомобилей на территории Таможенного союза. Вместе с тем представители автобизнеса обращают внимание на то, что ставка НДС в Беларуси составляет 20%, тогда как в России - 18%, в Казахстане - 12%.