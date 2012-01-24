Украинские порты подпишут новые договоры с государственными вагонными компаниями

Украинские порты подпишут с создаваемыми государственными вагонными компаниями договоры о пользовании грузовыми вагонами , которые в ходе реформирования грузовых железнодорожных перевозок получат статус «собственные».

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, об этом шла речь на совместном совещании представителей министерства и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) под председательством директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Мининфраструктуры Владимира СЕВРЮКОВА.

По информации министерства, в ходе совещания был поднят вопрос определения механизмов взаимодействия портов и железной дороги во время выгрузки/погрузки вагонов при переводе вагонов инвентарного парка "Укрзализныци" в собственный парк грузовых компаний.

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«В связи с такими изменениями существует необходимость подписания морскими портами дополнительных договоров о пользовании собственными вагонами, которые ранее учитывались как вагоны инвентарного парка железной дороги», - говорится в сообщении.

Также Мининфраструктуры сообщает, что руководителям морских торговых портов поручено разработать и предоставить в министерство собственные предложения по решению спорных вопросов, которые были отмечены в проектах договоров, подготовленных железной дорогой.

Кроме того, в месячный срок морские торговые порты подготовят и предоставят в Мининфраструктуры перечень проблемных вопросов, связанных с взаимодействием с железнодорожным транспортом при планировании, перевозке и выгрузке грузов в портах и требующих решения на уровне министерства или правительства.

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