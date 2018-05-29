Транспортный рейтинг: о главном министерство «забыло»

Министерство инфраструктуры Украины составило перечень главных событий в транспортной отрасли в 2011 году и предложило пользователям социальной сети Facebook определить важнейшее из них.

Однако чиновники не включили в список начавшуюся в Украине реформу системы грузовых железнодорожных перевозок, которая может повлиять на жизнь каждого украинца больше, чем открытие НСК «Олимпийский» или строительство нового терминала в аэропорту «Борисполль».

Чиновничья "оценка"

По оценке чиновников, в ТОП-10 самых ярких моментов вошли события, демонстрирующие рядовым гражданам успехи в создании объектов транспортной инфраструктуры, - строительство и ремонт около 2 тыс. км автодорог общего пользования, транспортных развязок и обходных трасс вокруг Львова и Днепропетровска. Кроме того, в министерском перечне - подготовка Украины к Евро-2012, в частности, открытие НСК "Олимпийский" в Киеве и стадиона "Арена" во Львове.

К Евро-2012 имеют отношение и включенные в список авиационные новости - завершение реконструкции терминала "В" в аэропорту "Борисполь", ввод в эксплуатацию нового терминала в аэропорту "Харьков", строительство новых терминалов во Львове, Донецке и «Борисполе» (терминал "D").

Важным для транспортной отрасли в министерстве считают и посадку крупнейшего грузового самолета в мире "Мрия" на новой взлетно-посадочной полосе в аэропорту Донецка, получение аэродромом Донецка категории ИКАО, дающей право сажать самолеты практически при любой погоде, а также вступление в силу нового Воздушного кодекса.

В министерстве считают важным событием и открытие в апреле 2011 года первого Центра по координации морских поисково-спасательных операций, который сможет осуществлять наблюдение за украинскими судами в любом районе мирового океана и за всеми судами в Черном и Азовском морях.

Не забыли чиновники про железную дорогу. Так, в перечень важнейших событий попали работы по организации ускоренного (до 160 км в час) движения между принимающими Евро-2012 городами - Киевом, Львовом, Донецком и Харьковом, электрификация 270 км железнодорожных путей и открытие Дарницкого моста в Киеве, строительство которого обошлось «Укрзализныце» в 8,5 млрд. грн. Движение автомобилей в обе стороны железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в столице было открыто в первой половине 2011-го, полная эксплуатация моста планируется к Евро-2012. Между тем, на сегодня сделать полноценные съезды на этой транспортной артерии трудно, так как земли, на которых они могут быть построены, находятся в частной собственности.

Также ведомство назвало одним из важнейших транспортных событий года новшество, которое позволяет оформлять грузы, перевозимые по железной дороге, электронными документами, а также двукратное увеличение размера страхового платежа по обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте - до 102 тыс. грн.

В список для голосования за самое важное событие года на странице Facebook министерство включило даже открытие службы такси в аэропорту «Борисполь». А вот электронный документооборот в системе грузовых железнодорожных перевозок из него был исключен.

Эксперты напомнили...

Мы предложили аналитикам-экспертам транспортной отрасли составить свой вариант рейтинга. Они кое-что напомнили чиновникам.

По мнению координатора реформы транспортного сектора Координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Александра Кавы, одним из важных событий в данной сфере стало принятие новой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2019 годы и одобрение в первом чтении законопроекта "Об особенностях создания государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования".

Кроме того, А.Кава отметил завершение электрификации магистрали Полтава - Кременчуг - Користовка, позволившее создать оптимальный маршрут для грузовых поездов, которые следуют в порты Одессы из России и Казахстана, подписание договора на поставку 300 электровозов между «Укрзализныцей» и ЗАО "Трансмашхолдинг", а также запуск по новой схеме скоростного поезда №1/2 Киев - Москва "Столичный экспресс", который курсирует без промежуточных остановок с рекордной маршрутной скоростью - 102 км/ч.

А.Кава также включил в список важнейших транспортных событий года возобновление активной работы аэропорта "Киев" (Жуляны), который вошел в пятерку крупнейших в Украине по пассажиропотоку по результатам 2011 года. Министерство, кстати, в своем рейтинге про «Жуляны» не вспомнило.

По версии экономиста инвестиционной группы «АРТ Капитал» Олега Иванца, в перечень ТОП-событий года нужно было бы внести запуск кольцевой электрички в Киеве, а также незаконченность столичного Подольско-Воскресенского моста (если приостановку рабо0т можно назвать событием). «В целом можно сказать, что за год, за исключением объектов Евро-2012, ничего существенно не изменилось, никакие реформы проведены не были и ситуация остается печальной, так как украинская транспортная инфраструктура девальвирует в стоимости с каждым годом», - считает О.Иванец.

О чем еще забыло министерство...

Оценить достижения транспортной отрасли не сложно. На сегодня уровень развития транспортной инфраструктуры существенно отстает от потребностей страны, а износ основных средств государственного транспорта (в том числе и муниципального) составляет порядка 80-90%. Многие эксперты отмечают, что современные мировые стандарты работы отрасли в Украине не могут быть внедрены из-за отсутствия полноценного механизма концессии магистралей и монопольного положения основных перевозчиков.

И еще один момент. Мининфраструктуры не включило в перечень важнейших событий транспортной отрасли начавшуюся в 2011 году кардинальную реформу грузовых перевозок, которая очень существенно повлияет на экономику страны.

До сих пор украинские грузовые вагоны находились в так называемом инвентарном парке и, по сути, не имели собственника. Новая схема предусматривает, что весь инвентарный парк грузовых вагонов будет распределен между государственными транспортными компаниями. Но при этом украинские крупнейшие грузоотправители задают вполне реальный вопрос - кто и за что будет отвечать? Пока не понятно…

Кроме того, перевод вагонного парка в статус «собственный» вызвало повышение цен на грузоперевозки, как минимум, на треть. Как подчеркивает генеральный директор объединения металлургических предприятий Украины “Металлургпром” Василий Харахулах, процесс повышения тарифов на грузовые перевозки фактически уже начался. «Договора заключаются на месяц-два, в них уже присутствует увеличение тарифов на грузоперевозки в 1,3-1,5 раза», - сказал он.

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко отмечает, что железнодорожники до сих пор не объяснили потребителям новые правила игры. «Наши просьбы к «Укрзализныце» объяснить, что происходит, пока не привели ни к чему, мы обо всем узнаем из прессы. Приходят какие-то люди, приносят какие-то договора с другими ценами за услуги, которые выросли, как минимум, на 30%. Какая экономика это выдержит?», - говорит он.

«Перевозка в собственном подвижном составе дороже, чем в инвентарном. Вагоны переводятся в собственность государственных компаний. По тарифам - то, что будет перевозиться в полувагонах, коэффициент составит 1,3, пока на первом этапе», - объясняет заместитель начальника главного управления перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Петр Лымарчук. В ведомстве уточняют, что, в частности, в стоимость грузовых перевозок будет включена плата за порожний пробег вагона.

Грузоотправители ждут от железнодорожников разъяснений. В ассоциации «Укрцемент» сообщили, что на днях запланирована встреча с представителями «Укрзализныци», на которой вопрос должен проясниться. А между тем, тарифы на международные грузовые перевозки уже сделали экспорт украинского цемента нерентабельным.

Насколько успешными будут переговоры грузоотправителей и железнодорожников, понятно станет в феврале. И для украинцев тогда прояснится, как новые правила грузовых перевозок повлияют на цены и общий уровень инфляции.

Максим Арбузов (УНИАН)