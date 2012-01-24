Порядок оформления билетов на электропоезд Харьков-Белгород изменен

Южная железная дорога и пригородная пассажирская компания «Черноземье» (РФ) изменили порядок оформления проездных документов на электропоезда сообщением Харьков-Белгород.

Как сообщает пресс-служба ЮЖД, пассажирам, которые следуют из Харькова в Белгород, кассиры пригородных касс и проводники-кассиры ЮЖД продают билеты только до российской пограничной станции Наумовка (стоимость - 5,50 грн.). От станции Наумовка в Белгород проездные документы реализуют кассиры пригородной пассажирской компании «Черноземье» по цене 46,40 руб. (около 12 грн.).

В обратном направлении российские кассиры оформляют проезд пассажиров от Белгорода до украинской пограничной станции Казачья Лопань (58 руб., или около 15 грн). Билеты до Харькова продают кассиры ЮЖД по цене 4,80 грн.

ЮЖД отмечает, что продажа проездных документов осуществляется разъездными кассирами в вагонах электропоезда.

Изменения вызваны существенной разницей в стоимости билетов ЮЖД и компании «Черноземье» (РФ). В частности, в 2011 году стоимость проезда из Харькова в Белгород по тарифам ЮЖД составляла 7 грн. Стоимость проезда из Белгорода в Харьков по тарифам российской компании - 116 рублей (около 30 гривен).

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.