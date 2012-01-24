Штрафы за неоплату парковки автомобилей могут вырасти более чем в два раза

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует взыскание штрафов за неоплату парковки автомобилей в размере от 340 до 850 грн.

Как передает корреспондент УНИАН,об этом сообщил начальник управления благоустройства территорий и коммунального обслуживания Минрегионстроя Александр ИГНАТЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

“В разработанном законопроекте, который сейчас находится на заключении в Министерстве юстиции, штрафы достигают от 340 до 850 грн. Это норма, которую мы предлагаем. Это штрафы как к операторам, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, так и к лицам, которые нарушают оплату при парковке”, - сказал А.ИГНАТЕНКО.

Он напомнил, что правительство отсрочило решения об обязательном оборудовании платных парковок паркоматами до 31 марта 2012 года (решение должно было начать действовать с 1 января этого года).

По словам А.ИГНАТЕНКО, стоимость парковочного автомата отечественного производства составляет от 10 до 50 тыс. грн., и их производство налажено в Киеве, Львове и Кривом Роге.

В свою очередь, первый заместитель директора КП “Киевтранспарксервис” Денис САЛОБАЕНКО заверил, что предприятие готово приобрести для муниципальных парковок паркоматы за собственные средства.

По информации Д.САЛОБАЕНКО, на сегодняшний день в Киеве установлены 55 паркоматов, и у предприятия еще есть паркоматы, которые не установлены. По предварительным подсчетам “Киевтранспарксервиса”, при действующем нормативе - на 20 машиномест один паркомат – городу необходимо установить еще 200-250 паркоматов.

“Если сейчас норматив пересмотрят и он будет составлять 40 машиномест на один паркомат, то, соответственно, нужно будет в разы меньше”, - отметил он.

В то же время, сказал представитель “Киевтранспарксервиса”, специалисты предприятия изучили рынок Украины по изготовлению паркоматов. “На сегодняшний день по паркоматам, которые делают в Украине, цены такие же, как на импортные... Но они не внесены в единый реестр регистраторов расчетных операций по сути. И получается ситуация, что купить паркомат мы можем, установить – можем, запустить и выдавать чеки с помощью паркомата - не можем. Нам его не регистрирует налоговая”, - заявил Д.САЛОБАЕНКО.

По его словам, предприятие будет инициировать отсрочку введение паркоматов, а также будет настаивать на внесении изменений в Административный кодекс в отношении усиления ответственности водителей, создания прозрачного механизма для реализации и применения этой ответственности.

Однако на это А.ИГНАТЕНКО сказал, что вряд ли правительство согласится еще раз отсрочить вопрос относительно паркоматов.