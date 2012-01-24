Поезд "Викинг" отправился в первый регулярный рейс с украинских станций

Поезд комбинированного транспорта «Викинг»19 января 2012 года отправился в первый регулярный рейс в составе 54 контейнеров и 37 платформ.

Об этом сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на своем сайте.

«В первый из регулярных рейсов «Викинг» отправился полносоставными, то есть с максимально допустимым количеством вагонов», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии "Укрзализныци" на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR будет применяться 20% скидка к действующим тарифам.

Контейнерные поезда будут формироваться по специально разработанной «Укрзализныцей» технологии станциями Ильичевск, Ильичевск-Паромная, Одесса-Порт, Одесса-Лиски.

Поезда комбинированного транспорта будут формироваться станциями Ильичевск-Паромная и Одесса-Лиски.

По станции Одесса-Застава-1 будет производиться объединение групп вагонов, перевозка которых осуществляется с вышеуказанных станций.

Кроме этого, будут формироваться группы вагонов из других регионов Украины с дальнейшим их включением в состав поезда (со станций Киев-Лиски, Одесса-Лиски, Донецк-Лиски, Луганск-Лиски, Харьков-Лиски, Днепропетровск-Лиски, Никополь, Запорожье-Левое и Стаханов).

Объединение основного состава поезда, который сформирован станциями Одесского региона, и группы вагонов с контейнерами, загруженных на других станциях, будет происходить на станции Казатин-1.

Сформированный поезд по вторникам и пятницам будет прибывать на станцию Коростень, где будут осуществляться все необходимые виды контроля.

Станции Одесса-Застава-1 и Казатин-1 будут формировать поезд «Викинг» из вагонов назначением на станции Беларуси и Литвы и объединенный состав поезда «Викинг» и контейнерного поезда ZUBR из двух групп вагонов - вагонов, направляющихся в Литву, и вагонов, направляющихся на станции Беларуси, Латвии и Эстонии.

СправкаУНИАН.Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Контейнерный поезд ZUBR курсирует по маршруту Украина - Беларусь - Латвия - Эстония и обратно. Перевозки в составе поезда осуществляются между железнодорожными станциями четырех государств, открытыми для работы с крупнотоннажными контейнерами. Для проекта установлены специальные тарифные условия, обеспечены упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля.