ДЖД намерена выпустить еврооблигации на 250 млн. долларов
18:20, 24 января 2012Транспорт/Связь
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Донецкая железная дорога (ДЖД) намерена выпустить еврооблигации на 250 млн. долларов.
Об этом говорится в сообщении о проведении тендера по отбору организатора выпуска облигаций, размещенном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, срок кредитования составит не более 5 лет.
Справка УНИАН.Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).
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