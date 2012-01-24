Донецкая железная дорога (ДЖД) намерена выпустить еврооблигации на 250 млн. долларов.

Об этом говорится в сообщении о проведении тендера по отбору организатора выпуска облигаций, размещенном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, срок кредитования составит не более 5 лет.

Справка УНИАН.Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).