ЮЗЖД внедрит продажу билетов за 90 суток до отправления поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 26 января 2012 года внедряет продажу билетов за 90 суток до отправления поездов дальнего следования.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, пассажиры смогут за 90 суток выкупать места на пассажирские поезда дальнего следования №92/91 Львов-Киев-Львов, №106/105 Одесса-Киев-Одесса, №79/80 Днепропетровск-Киев-Днепропетровск, № 37/38 Донецк-Киев-Донецк, № 12/11 Киев-Симферополь-Киев.

До сих пор пассажиры могли приобретать билеты за 45 суток до отправления поездов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.