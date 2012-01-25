В киевском метро появились автоматы по продаже жетонов, которые выдают сдачу.

В частности, новые автоматы установлены на станциях «Дворец спорта» и «Петровка», пишет «Сегодня» (№17 от 25 января).

От старых автоматов новые отличаются тем, что принимают любые купюры (2, 5, 10, 20 грн.), а не только 2 грн. и 10 грн., как раньше. Кроме того, теперь у автомата можно получить сдачу, правда, только с 5 грн.

«Например, с 10 грн. автомат сдачи не выдаст, а «выплюнет» 5 жетонов. А вот с пятерки выдаст два жетона и гривню мелочью по 50 копеек. Такие автоматы скоро появятся и на других станциях метро, как на центральных, так и на конечных», - сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

***В будни среднесуточные перевозки пассажиров Киевского метрополитена - почти 1,8 млн. человек, а перевозка за 2011 год – 519 млн. пассажиров, в том числе 390,6 млн. платных и 129,4 млн. льготных категорий (около 25% от общего количества перевезенных пассажиров). В целом удельный вес перевозок Киевским метрополитеном в общем объеме перевозок всеми видами коммунального городского транспорта в 2011 году составил 55,7%.