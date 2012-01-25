В Киеве с 25 по 30 января ночью будет закрыто движение транспорта по Набережному шоссе

В Киеве в связи с проведением монтажно-строительных работ с 25 по 30 января ежедневно с 23.00 до 5.00 будет закрыто движение всех видов транспорта в обоих направлениях по Набережному шоссе на участке от Моста метро до моста Патона.

Об этом сообщает муниципальная газета “Хрещатик” (№ 9) со ссылкой на Управление Госавтоинспекции в Киеве.

На время этих ограничений необходимо осуществлять объезд через железнодорожно-автомобильно-мостовой переход - Днепровская набережная - Русановская набережная - улица Раисы Окипной - Броварской проспект - Мост метро.