ЛЖД намерена выпустить еврооблигации на 75 млн. долларов
15:55, 25 января 2012Транспорт/Связь
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Львовская железная дорога намерена выпустить еврооблигации на 75 млн. долл.
Об этом говорится в сообщении о проведении тендера по отбору организатора выпуска облигаций, размещенном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, срок кредитования составит не более 5 лет.
Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.
На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.
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