ЛЖД намерена выпустить еврооблигации на 75 млн. долларов

Львовская железная дорога намерена выпустить еврооблигации на 75 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении о проведении тендера по отбору организатора выпуска облигаций, размещенном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, срок кредитования составит не более 5 лет.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.