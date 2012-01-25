На ПЖД движение поездов, несмотря на снегопады, осуществляется по графику

На Приднепровской железной дороге, несмотря на обильные снегопады , которые прошли на территории Днепропетровской и Запорожской областей, движение пассажирских и грузовых поездов осуществляется по графику. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Ежесуточно на магистрали в снегоочистных работах задействовано 12 снегоуборочных машин СМ-2, 2 машины «Вєтерок», десятки единиц автодорожной техники, около 2 тыс. работников предприятия. На 31 станции ПЖД работают системи пневмообдувки стрелочных переводов.

Сегодня основные роботы по снегоочистке сосредоточены на территории Днепропетровской, Криворожской и Запорожской дирекциях ж/д перевозок, в частности, на станциях Пятихатки и Кривой Рог, где выпало наибольше снега - покров до 15-17 см. Железнодорожники уже очистили от снега 92 км путей.