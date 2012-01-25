ПЖД намерена выпустить еврооблигации на 175 млн. долларов

Приднепровская железная дорога намерена выпустить еврооблигации на 175 млн. долларов.

Об этом говорится в сообщении о проведении тендера по отбору организатора выпуска облигаций, размещенном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, срок кредитования составит не более 5 лет.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн.