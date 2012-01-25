ВОЛЯ включила в свои пакеты канал «Хоккей»

Компания ВОЛЯдобавила в свои пакеты новый украинский спортивный канал «Хоккей», на котором транслируются спортивные события и мировые турниры по этому виду спорта.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Она отметила, что добавление канала «Хоккей» в пакеты ВОЛИ приурочено к одному из самых ярких событий года –«Матчу Всех Звезд NHL 2012» (NHL 2012 All Stars Game), который будет транслироваться на канале «Хоккей» 29 января.

Генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик Франке сообщил, что в 2012 году в пакетах ВОЛИ будет на 20% больше спортивных каналов. По его словам, в состав предлагаемых пакетов компании «сегодня входят телеканалы с важнейшими турнирами по массово любимым именно в Украине видам спорта».

На новом канале «Хоккей» любители этого зрелищного вида спорта смогут смотреть матчи NHL, КХЛ, ВХЛ, ПХЛ, чемпионата Швейцарии. Канал доступен в режиме промо-просмотра в пакетах «Україна і світ» и «Всесвіт».

В ближайшее время ВОЛЯ планирует добавить «Хоккей» в пакеты программ в других регионах, где компания предоставляет услуги.

Напомним, что в состав предлагаемых абонентам пакетов ВОЛИ входят такие спортивные каналы, как: «Футбол» и «Футбол+», «Наш Футбол», «Спорт 1» и «Спорт 2», Viasat Sport, ESPN Classic, Extreme Sports Channel, «Русский Экстрим», «Континентальная Хоккейная Лига», «Теннис», «Баскетбол» и новый канал «Хоккей».

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.