Украина и Эфиопия заключат Соглашение о воздушном сообщении

Правительства Украины и Федеративной Демократической Республики Эфиопия подпишут Соглашение о воздушном сообщении.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующее распоряжение по представлению вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА было принято в среду, 25 января, на заседании Кабинета министров.

Соглашение позволит создать двустороннюю договорно-правовую базу для установления регулярного воздушного сообщения между Украиной и Эфиопией.

Соглашение определит порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Эфиопией и порядок назначения авиапредприятий, а также будет устанавливать условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов.

Также документ предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержит положение относительно авиационной безопасности, устанавливает механизм инспектирования авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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