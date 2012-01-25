Колесников сдал в тестовую эксплуатацию новый терминал Львовского аэропорта

Сегодня во Львове состоялась торжественная сдача в тестовую эксплуатацию нового терминала Львовского аэропорта имени Даниила Галицкого при участии вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии также приняли участие глава Львовской областной государственной администрации Михаил КОСТЮК, председатель Львовского облсовета Олег ПАНЬКЕВИЧ, городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

«Культурная столица Украины по рейсам, которыми будет наполнен новый терминал, будет выглядеть очень достойно», - отметил во время торжественной церемонии Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также вице-премьер вручил памятные знаки отличия – серебряные монеты с изображением стадиона «Арена Львов» – А.САДОВОМУ, М.КОСТЮКУ, О.ПАНЬКЕВИЧУ и волонтерам.

Он отметил, что в феврале во Львове состоится большое совещание, где будут наработаны детали проведения Евро-2012 в городе.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что на официальное открытие аэропорта во Львове в марте приедет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

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