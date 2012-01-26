Железные дороги получили только 33% компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении

Железные дороги Украины в 2011 году получили 193 млн. грн. или только 33,2% компенсации за перевозку льготных категорий в пригородном сообщении.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци», за 2011 год железные дороги недополучили 388 млн. грн. компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров.

Всего на протяжении 2011 года железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 580,99 млн. грн.

По информации «Укрзализныци», задолженность облгосадминистраций за перевозку льготных категорий пассажиров в пригородном сообщении составляет 224,3 млн. грн. (компенсировано 40,6% от необходимой суммы), Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины - 129,2 млн. грн. (компенсировано 22,8%). Детей от 6 до 14 лет в 2011 году было перевезено на сумму 34,5 млн. грн., при этом компенсации за перевозку этой категории железные дороги не получили.

Больше всего средств недополучила Юго-Западная железная дорога — 131,4 млн. грн., которая перевезла льготников на 181,6 млн. грн. (компенсировано лишь 27,6%).

Южная железная дорога недополучила 70 млн. грн. (компенсировано 27%), Львовская железная дорога недополучила 67,3 млн. грн. (компенсировано 35,7%), Приднепровская ЖД недополучила 55,3 млн. грн., (компенсировано 41,3%). На Донецкой и Одесской железных дорогах компенсировано соответственно 33,7% и 42,9% средств, потраченных на перевозку льготников.

Максимальная оплата компенсации перевозки льготников зафиксирована в Закарпатской области, где компенсировано 121,8% от фактических перевозок, в Черновицкой — 97,5%, Ривненской — 94%, Николаевской — 76%, Кировоградской - 75,9%.

Самый низкий уровень расчетов отмечается в Харьковская области — 23,3%, Киеве — 23,7%, Тернопольской — 28,3%, Киевской и Винницкой области — 33,6%.

Справка УНИАН. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, имеющим такое право согласно действующему законодательству.

Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составляют 3,1 млрд. грн., что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Всего в течение 2011 железными дорогами Украины в пригородном сообщении перевезено 363, 7 млн. пассажиров, в том числе 54,4 млн. пассажиров льготных категорий.

Убытки от перевозки льготных категорий пассажиров в 2011 году выросли на 13,6% по сравнению с 2010 годом - до 303,6 млн. грн.