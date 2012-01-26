Беларусь вводит обязательное предварительное электронное информирование о ввозе товаров

Минск. В Беларуси с 17 июня 2012 года вводится обязательное предварительное электронное информирование о товарах, ввозимых на территорию Таможенного союза (ТС) автомобильным транспортом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Сергей БОРИСЮК.

«К концу 2012 года мы планируем обеспечить совершение всех таможенных операций с использованием электронных таможенных документов. Решением Комиссии ТС предусматривается с 17 июня 2012 года введение обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию Таможенного союза автомобильным транспортом», - подчеркнул С. БОРИСЮК.

Он отметил, что этой темой таможенники занимались более двух лет.

«На сегодня около 35% грузов ввозятся по названной электронной технологии на добровольной основе. В оставшиеся несколько месяцев совместно с субъектами хозяйствования мы выполним все необходимые подготовительные работы с тем, чтобы эта прогрессивная технология внедрилась в Беларуси без сбоев», - сказал заместитель председателя ГТК.

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