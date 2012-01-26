За новогодние праздники в дополнительных поездах перевезены почти 168 тыс. пассажиров

Железные дороги Украины за период новогодних и рождественских праздников перевезли 2,141 млн. пассажиров, в том числе 167,642 тыс. - в дополнительных поездах.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), всего для обеспечения перевозок в новогодний и рождественский сезон 2011-2012 года было назначено 39 дополнительных поездов, которые совершили 190 рейсов, преимущественно во львовском и крымском направлениях.

Железные дороги во время новогодних и рождественских праздников в среднем за рейс перевозили 882 пассажира — на 125 пассажиров больше, чем годом ранее.

Для формирования дополнительных поездов был использован 621 пассажирский вагон.

Кроме того, "Укрзализныця" сообщает, что железнодорожники использовали систему повагонной продажи билетов, которая позволила оптимизировать использование подвижного состава - если в вагоне не продано ни одного места, то он не включается в поезд.

За счет функционирования системы повагонного оформления проезда в течение ноября-декабря 2011 года из схем курсируя поездов было исключено 256 вагонов.

Справка УНИАН. Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.