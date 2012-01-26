ЮЗЖД передала поезда киевской городской электрички «Киевпасстрансу»
12:58, 26 января 2012Транспорт/Связь
0
Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) передала подвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов на баланс коммунального предприятия «Киевпасстранс».
Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, «Киевпасстранс» будет нести ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.
ЮЗЖД будет отвечать за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры - путевого хозяйства, системы электроснабжения и посадочных платформ.
«ЮЗЖД готова взять на себя проведение ремонтных работ и организацию эксплуатации подвижного состава в условиях заключения договора», - говорится в сообщении дороги.
Справка УНИАН. Стоимость проезда в городской электричке составляет 1,7 грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter