ЮЗЖД передала поезда киевской городской электрички «Киевпасстрансу»

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) передала подвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов на баланс коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, «Киевпасстранс» будет нести ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.

ЮЗЖД будет отвечать за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры - путевого хозяйства, системы электроснабжения и посадочных платформ.

«ЮЗЖД готова взять на себя проведение ремонтных работ и организацию эксплуатации подвижного состава в условиях заключения договора», - говорится в сообщении дороги.

Справка УНИАН. Стоимость проезда в городской электричке составляет 1,7 грн.