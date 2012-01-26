Урегулирован порядок временного задержания автомобилей, объявленных в розыск

Кабинет министров принял изменения в Порядок временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках (постановление Кабинета министров Украины от 17 декабря 2008 г. № 1102).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, изменения были разработаны Министерством юстиции с целью согласования действующего порядка с Законом Украины “Об исполнительном производстве”.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, изменения касаются выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со статьей 40 Закона Украины “Об исполнительном производстве”.

Так, статьей 40 указанного закона определено, что в случае необходимости розыска транспортного средства должника государственный исполнитель выносит постановление о таком розыске, что является обязательным для исполнения органами внутренних дел.

Учитывая нормы закона, изменениями в действующий порядок устанавливается механизм временного задержания и хранения на специальных площадках или стоянках транспортных средств должников, которые были объявлены в розыск постановлениями государственных исполнителей и обнаружены органами внутренних дел.

Предусматривается, что принятые изменения повысят эффективность взаимодействия органов внутренних дел и органов государственной исполнительной службы по обнаружению транспортных средств должников.

Изменения в Порядок временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках будут обнародованы в установленном порядке и вступят в силу после официального опубликования.