Аэропорт «Львов» начал тестовую эксплуатацию нового терминала

В новом терминале Международного аэропорта «Львов» сегодня началась тестовая эксплуатация с участием волонтеров и представителей авиакомпаний.

Как сообщили УНИАН в отделе маркетинга аэропорта, в тестовой эксплуатации приняли участие 50 волонтеров, которые имели возможность пройти регистрацию, паспортный контроль, увидеть зал ожидания и зону прилета как обычные пассажиры.

«Это было первое тестирование нового терминала, с соблюдением всех этапов регистрации», - отметили в отделе маркетинга.

Программа тестовой эксплуатации с постепенным увеличением числа «пассажиров» продлится до 25 марта, когда планируется ввести новый терминал в эксплуатацию.

Также в отделе маркетинга аэропорта «Львов» сообщили, что на сегодня пассажиры принимаются и отправляются из старого терминала.

После ввода нового терминала в эксплуатацию в старом терминале могут остаться внутренние рейсы.

Также планируется, что на период Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 внутренние рейсы будут осуществляться из старого терминала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин увеличил стоимость реконструкции аэропорта «Львов» на 33% - до 1,9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Общая площадь нового терминала аэропорта «Львов» составляет 48 тыс. кв. м, пропускная способность - порядка 2 тысяч человек. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).

Строительство нового аэровокзала Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого осуществила корпорация «Альтис-Холдинг» (г. Киев).

Реконструкцию ВПП аэропорта «Львов» осуществляет ФПГ «Альтком» (г. Донецк).